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Американские СМИ назвали российских спортсменов самыми стильными на ОИ-2018

Стало известно, что издание The Wall Street Journal присудило российским спортсменам звание самых стильных в рамках Олимпийских игр 2018 года, которые сейчас проводятся в Пхенчхане. Автором соответствующей статьи стал журналист Джейсон Гэй.

Американские СМИ назвали российских спортсменов самыми стильными на ОИ-2018


По его словам, он не ожидал, что российская сборная предстанет перед зрителями в современной спортивной одежде. В частности в своей статье он писал о том, что в его мыслях российская форма больше была похожа на спортивные костюмы героев американских комедий 70-х годов.
Тем не менее, автор признался, что когда увидел эту форму, то сразу же удивился и поменял свое мнение. Гэй добавил, что многие люди захотели бы надеть такую экипировку. Также, по его мнению, в номинации «самой стильной сборной» без лишних слов победила бы Россия.

Интересно, что спортивная экипировка американской сборной была жестко раскритикована журналистом. При этом он назвал олимпийцев США «типичными туристами», которые приехали покататься на лыжах.
Спорт
Добавил: Роман Мирный Вчера, 16:10
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