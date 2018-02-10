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Эксперты рассказали о разнице действия молочного и черного шоколада на организм человека

Диетологи решили примирить сторонников молочного и черного шоколада, поэтому объяснили их действие на организм. Так отмечается, что здесь особой разницы нет, поскольку на фигуру и нервную систему они влияют одинаково.

Эксперты рассказали о разнице действия молочного и черного шоколада на организм человека


В первую очередь специалисты объяснили, что огромное желание съедать каждый день по плитке шоколада не является каким-то преступлением, поскольку если организм этого требует, значит ему не хватает гормонов радости. Здесь стоит прислушиваться к себе, но также нельзя злоупотреблять этим чувством, чтобы не навредить фигуре, зубам и уровню сахара в крови.

Также отмечается, что какой бы ни был шоколад, черным или молочным, он все равно приведет к набору лишних грамм, если конечно съеденное потом не сжечь на тренировке. Эксперты утверждают, что плитка шоколада обладает энергетической ценностью в 500-600 Ккал.
Тем не менее, регулярное и умеренное употребление шоколада приводит к стойкости организма к стрессам и сердечно-сосудистым недугам.
dzen / Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:58
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