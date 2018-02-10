Эксперты рассказали о разнице действия молочного и черного шоколада на организм человека

В первую очередь специалисты объяснили, что огромное желание съедать каждый день по плитке шоколада не является каким-то преступлением, поскольку если организм этого требует, значит ему не хватает гормонов радости. Здесь стоит прислушиваться к себе, но также нельзя злоупотреблять этим чувством, чтобы не навредить фигуре, зубам и уровню сахара в крови.Также отмечается, что какой бы ни был шоколад, черным или молочным, он все равно приведет к набору лишних грамм, если конечно съеденное потом не сжечь на тренировке. Эксперты утверждают, что плитка шоколада обладает энергетической ценностью в 500-600 Ккал.Тем не менее, регулярное и умеренное употребление шоколада приводит к стойкости организма к стрессам и сердечно-сосудистым недугам.