Эксперты рассказали о разнице действия молочного и черного шоколада на организм человека
Диетологи решили примирить сторонников молочного и черного шоколада, поэтому объяснили их действие на организм. Так отмечается, что здесь особой разницы нет, поскольку на фигуру и нервную систему они влияют одинаково.
В первую очередь специалисты объяснили, что огромное желание съедать каждый день по плитке шоколада не является каким-то преступлением, поскольку если организм этого требует, значит ему не хватает гормонов радости. Здесь стоит прислушиваться к себе, но также нельзя злоупотреблять этим чувством, чтобы не навредить фигуре, зубам и уровню сахара в крови.
Также отмечается, что какой бы ни был шоколад, черным или молочным, он все равно приведет к набору лишних грамм, если конечно съеденное потом не сжечь на тренировке. Эксперты утверждают, что плитка шоколада обладает энергетической ценностью в 500-600 Ккал.
Тем не менее, регулярное и умеренное употребление шоколада приводит к стойкости организма к стрессам и сердечно-сосудистым недугам.
В первую очередь специалисты объяснили, что огромное желание съедать каждый день по плитке шоколада не является каким-то преступлением, поскольку если организм этого требует, значит ему не хватает гормонов радости. Здесь стоит прислушиваться к себе, но также нельзя злоупотреблять этим чувством, чтобы не навредить фигуре, зубам и уровню сахара в крови.
Также отмечается, что какой бы ни был шоколад, черным или молочным, он все равно приведет к набору лишних грамм, если конечно съеденное потом не сжечь на тренировке. Эксперты утверждают, что плитка шоколада обладает энергетической ценностью в 500-600 Ккал.
Тем не менее, регулярное и умеренное употребление шоколада приводит к стойкости организма к стрессам и сердечно-сосудистым недугам.