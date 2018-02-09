Новый спектограф ESA сотворит революцию в поисках жизни за пределами Солнечной системы

Espresso, инструмент, известный как спектрограф, имеет скромный вид, не соответствующий его передовым технологиям: он является самым точным инструментом такого рода, когда-либо созданным, в 10 раз сильнее его самого мощного предшественника. В пустыне Атакама, в северной части Чили, Espresso будет подключен к четырем огромным телескопам VLT. Вместе они будут мониторить небеса в поисках экзопланет, расположенных за пределами нашей Солнечной системы, и искать похожие на Землю. Новый спектрограф размещен внутри гигантского металлического цилиндра, охлажденного до средней температуры -150 °C. Он был установлен в начале прошлого года под основанием VLT, расположенного на высоте 2,600 метров над уровнем горы Паранал.Атакама является особенно хорошим местом для такого рода исследований. Небеса над пустыней совершенно безоблачны большую часть года, поэтому европейская южная обсерватория ESA, управляющая программой VLT, остановила свой выбор на этой области. Фактически, многие из крупнейших в мире телескопов расположены в этом районе. К 2020 году ожидается, что в Атакаме будет расположено около 70% мировой астрономической инфраструктуры.Espresso будет анализировать свет звезд, наблюдаемых VLT, позволяя ему определять, вращаются ли планеты вокруг них, и важную информацию о самих этих планетах: какова их атмосфера, имеют ли они кислород, азот и углекислый газ, и есть ли там вода - все необходимое для поддержания жизни.«Espresso будет доступен на всех четырех телескопах одновременно, что никогда не делалось раньше. Это означает, что вероятность найти планеты, подобные Земле по массе и размеру, или условия жизни, станет намного больше. Espresso будет в 10 раз точнее, чем самый точный до него инструмент в мире HARPS », - сказал итальянский астроном Гаспар Ло Керто.В данное время Espresso находится на стадии тестирования. Но через 10 месяцев он официально начнет свою великую одинокую миссию, так как для защиты его инструментов от тепла астрономы будут держать его под замком в гигантской подземной комнате, куда никто не сможет войти в течение, по крайней мере, 10 лет.