NASA тестирует подводную лодку для поиска жизни в метановых океанах Титана

Титан - одно из самых интригующих мест в Солнечной системе. Ледяная луна Сатурна имеет много общего с Землей, например, с ее ликвидными океанами, которые потенциально могут содержать чужую жизнь.Есть только одна проблема с более тщательным изучением их. Титан очень холодный, а его океаны, состоящие из жидкого метана, имеют температуру около -300 градусов по Фаренгейту. Эта холодная окружающая среда будет понятна для любой исследовательской навигационной капсулы в случае запуска зонда на Титан. Это также будет настоящей болью для записи видео, поскольку современные земные электронные камеры не предназначены для работы при таких низких температурах.Команда из Университета штата Вашингтон стремится решить эти проблемы, и они считают, что нашли решение как для легкого перемещения через жидкие океаны, так и для съемок на Титане. Ученые построили подводную лодку, которая могла бы функционировать в условиях чрезвычайно холодной жидкой метановой среды.Чтобы проверить свое творчество, команда синтезировала небольшой кусочек Титана прямо здесь, на планете Земля. Команда изготовила специальный сосуд с суперохлаждаемым жидким метаном и других элементах, присутствующих в океанах Титана. Это позволило им испытать подводную лодку в реальной среде.Проблема с перемещением через жидкие метановые океаны Титана заключается в том, что если подводная лодка выделяет тепло, это вызовет образование пузырьков азота в жидкости, что затруднит навигацию. На данный момент поддельный эксперимент со средой Титана доказал, что при температурах, встречающихся на луне Сатурна, метановые моря будут достаточно теплыми для подводных лодок, чтобы добиться прогресса, даже если вещи будут двигаться намного медленнее, чем хотелось бы.Возможно, самой полезной частью этого эксперимента было изучение того, как будут вести себя океаны на Титане, если подводная лодка попытается проехать через них. Основываясь на этих исследованиях, ученые NASA могут работать над улучшением своих конструкций и преодолевать проблемы, которыми столкнется зонд при посадке на Титан.