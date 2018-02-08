Атомные космические часы от NASA помогут быстрее исследовать жизнь на других планетах

«Космический аппарат, использующий эту новую технологию, больше не должен будет полагаться на двухстороннее отслеживание. Космический аппарат мог использовать сигнал, посланный с Земли, чтобы вычислить положение, не возвращая сигнал и ожидая команд с земли, процесс, который может занять часы. Своевременные данные о местоположении и бортовое управление позволяют проводить более эффективные операции, более точное маневрирование и корректировки неожиданные ситуации », - заявляют в NASA.

Именно поэтому Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, потратила 20 лет на разработку космических атомных часов (DSCAC). Это инструмент, обладающий непревзойденной точностью и потенциалом, который обеспечит важную навигационную информацию, необходимую для того, чтобы узнать, какие планеты и разумная жизнь ждут астронавтов, когда они отправятся дальше в неизвестность.Большинство миссий используют наземные антенны, соединенные с заземленными атомными часами; антенны посылают сигналы на космический корабль, который затем возвращает сигнал. Именно в эту разницу во времени они вычисляют координаты, скорость и траекторию космических кораблей. Поскольку наземная станция должна дождаться этого обратного сигнала, чтобы рассчитать, что ему нужно, в настоящее время процесс вмещает только один космический корабль. Достаточно сказать, что есть много возможностей для того, чтобы процесс был более эффективным.Тем временем DSAC представляет собой небольшие атомные часы с малой массой, работающих на технологии улавливания ртути и ионов и используют GPS. Речь идет о размере тостера, в то время как атомные часы на наземных станциях NASA приблизительно равны размеру небольшого холодильника. Его способность отслеживать несколько спутников одновременно в переполненных местах, таких как Марс, делает показания в пять раз более эффективными.Тестирование проекта DSAC планируют начать в этом году, которое определит способность устройства предоставлять точный встроенный хронометраж для будущих миссий. Тесты DSAC очень необходимы, так как недавнее открытие тысяч новых экзопланет означает, что у нас больше причин исследовать глубокое пространство сейчас, чем когда-либо.