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Атомные космические часы от NASA помогут быстрее исследовать жизнь на других планетах

Очень важно, чтобы астронавты, путешествующие в космосе, имели часы, достаточно точные для отображения ткущего времени. Хронографы Omega Speedmaster долгое время были стандартной проблемой для таких космонавтов и были первыми часами на Луне. Но путешествие в глубокое пространство требует чего-то совершенно более сложного.

Атомные космические часы от NASA помогут быстрее исследовать жизнь на других планетах


Именно поэтому Лаборатория реактивного движения NASA в Пасадене, штат Калифорния, потратила 20 лет на разработку космических атомных часов (DSCAC). Это инструмент, обладающий непревзойденной точностью и потенциалом, который обеспечит важную навигационную информацию, необходимую для того, чтобы узнать, какие планеты и разумная жизнь ждут астронавтов, когда они отправятся дальше в неизвестность.

Большинство миссий используют наземные антенны, соединенные с заземленными атомными часами; антенны посылают сигналы на космический корабль, который затем возвращает сигнал. Именно в эту разницу во времени они вычисляют координаты, скорость и траекторию космических кораблей. Поскольку наземная станция должна дождаться этого обратного сигнала, чтобы рассчитать, что ему нужно, в настоящее время процесс вмещает только один космический корабль. Достаточно сказать, что есть много возможностей для того, чтобы процесс был более эффективным.

Тем временем DSAC представляет собой небольшие атомные часы с малой массой, работающих на технологии улавливания ртути и ионов и используют GPS. Речь идет о размере тостера, в то время как атомные часы на наземных станциях NASA приблизительно равны размеру небольшого холодильника. Его способность отслеживать несколько спутников одновременно в переполненных местах, таких как Марс, делает показания в пять раз более эффективными.

«Космический аппарат, использующий эту новую технологию, больше не должен будет полагаться на двухстороннее отслеживание. Космический аппарат мог использовать сигнал, посланный с Земли, чтобы вычислить положение, не возвращая сигнал и ожидая команд с земли, процесс, который может занять часы. Своевременные данные о местоположении и бортовое управление позволяют проводить более эффективные операции, более точное маневрирование и корректировки неожиданные ситуации », - заявляют в NASA.


Тестирование проекта DSAC планируют начать в этом году, которое определит способность устройства предоставлять точный встроенный хронометраж для будущих миссий. Тесты DSAC очень необходимы, так как недавнее открытие тысяч новых экзопланет означает, что у нас больше причин исследовать глубокое пространство сейчас, чем когда-либо.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 21:23
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