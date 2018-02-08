Ракете Falcon Heavy может стать космическим мусором и нанести вред окружающей среде

Ученые объяснили, что топливо составляет 95% массы любой ракеты. Falcon Heavy выделяет при сжигании керосина и жидкого кислорода, на котором летает, много углекислого газа. Если Falcon Heavy начнет подниматься в космос каждые две недели, как планируют разработчики, то в океан попадет 4000 тонн углекислого газа, что станет проблемой для человечества.Изначально пунктом назначения Falcon Heavy планируется Марс, а что с кораблем случится далее, не сообщается. Ракета в случае неисправности может превратиться в космический мусор, который рассредоточится не только на орбите Земли, но и Марса.Предполагают, что Falcon Heavy сбился с курса и летит к поясу астероидов, а не к Марсу. Ракета после столкновения с ними может распасться на мелкие куски, которые затруднят полеты на другие планеты.