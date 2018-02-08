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Ракете Falcon Heavy может стать космическим мусором и нанести вред окружающей среде

Экологи обеспокоены тем, что запуск Falcon Heavy может нанести большой вред окружающей среде – ракета может стать космическим мусором, который затруднит полеты на другие планеты.

Ракете Falcon Heavy может стать космическим мусором и нанести вред окружающей среде


Ученые объяснили, что топливо составляет 95% массы любой ракеты. Falcon Heavy выделяет при сжигании керосина и жидкого кислорода, на котором летает, много углекислого газа. Если Falcon Heavy начнет подниматься в космос каждые две недели, как планируют разработчики, то в океан попадет 4000 тонн углекислого газа, что станет проблемой для человечества.

Изначально пунктом назначения Falcon Heavy планируется Марс, а что с кораблем случится далее, не сообщается. Ракета в случае неисправности может превратиться в космический мусор, который рассредоточится не только на орбите Земли, но и Марса.

Предполагают, что Falcon Heavy сбился с курса и летит к поясу астероидов, а не к Марсу. Ракета после столкновения с ними может распасться на мелкие куски, которые затруднят полеты на другие планеты.
Общество / Наука
Добавил: Марина Полянская Вчера, 21:30
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