Российские ученые разрабатывают "мотоцикл" для космического пространства

Мотоцикл не похож на велосипеды, используемые на Земле, так как у него нет колес. Вместо этого астронавты сидели в запряженном летательном аппарате, опирающимся на их талию, который затем двигал бы их в нулевой гравитации. Это было бы неплохое устройство для космических прогулок, если бы Россия когда-либо сумела разгадать секрет превращения своего мотоцикла в реальность. Однако производство космического «мотоцикла» было настолько невероятно, мучительно медленным, что когда разработчики начали продвигаться вперед, их уже обогнали другие с подобной идеей.По мере продвижения России вперед по космической гонке, стало ясно, что астронавты страны нуждаются в способе держать себя в движении даже снаружи космических кораблей. Это привело к первым попыткам создания космического мотоцикла, который дал бы россиянам большую способность передвигаться автономно, не опасаясь оказаться за пределами своего космического корабля. Однако после нескольких лет работы дизайн мотоцикла был тихо отложен «на полку».Спустя пару десятилетий, в 1980-х годах, другая команда попыталась пересмотреть и переработать концепцию с использованием новых технологий. Теперь устройство, переименованное в Maneman Maneuvering Unit (MMU), выглядело еще меньше, как мотоцикл - своего рода реактивный пакет, который космонавты могли носить в космосе.Разработка пошла по стопам своего предшественника из 60-х годов. И хотя некоторые из этих устройств были все же отправлены в космос, они не оказались популярными - астронавты просто не хотели выходить на корпус космической станции без троса,В конечном счете, русские закончили использование устройств, упрощенных для NASA (EVA Rescue) SAA (SAFER), сделавшие лучшую разработку, ставшую в итоге стандартным оборудованием для работы на борту (и за ее пределами) Международной космической станции.Тем не менее Роскосмос настаивал на том, что в конечном итоге оригинальный космический «мотоцикл» будет усовершенствован. По-видимому, некоторые ученые все еще работают над этим дизайном, и возможно через двадцать или тридцать лет космический «мотоцикл» может взлететь, как образно, так и буквально. Однако на данный момент можно с уверенностью сказать, что современные космические костюмы и блоки SAFER намного эффективнее.