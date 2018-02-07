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У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук
У известного журналиста Леонида Парфёнова родился внук. Мальчик появился на свет в одном из перинательных центрах Москвы.

У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук


У 58-летнего Леонида Парфёнова пополнение в семье. Сын тележурналиста Иван Парфёнов вечером пятого февраля впервые стал отцом. Его жена, дочь инвестиционного банкира, Мария родила очаровательного малыша, которому дали имя Михаил. Это счастливое событие для журналиста и его родни произошло в одном из столичных перинатальных центров.

У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук


Этой радостной новостью поделилась 51-летняя жена Парфенова Елена Чекалова, ресторатор и телеведущая. Она разместила совместный снимок с супругом в Инстаграме. Ниже Елена прокомментировала, что они стали бабушкой и дедушкой, и не могут нарадоваться появлением внука.

У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук


На своей странице в Фейсбуке Чекалова сообщила о появлении малыша на свет в подробностях и поздравила сына и невестку со столь радостным событием. Пользователи Соц.сетей поздравили известного телеведущего с прибавлением в семействе и оставили ему немало теплых пожеланий.

У журналиста Леонида Парфёнова родился первый внук


Хочется напомнить, что сын известного телеведущего Иван Парфёнов и Мария Бройтман, дочь инвестиционного банкира, узаконили отношения в 2015 году. Свадьбу организовали в Москве в еврейских традициях, а с пополнением семейства решили долго не затягивать.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 17:20
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