Новые исследования NASA формирования глины дают ключи к раннему климату Марса

Климат на раннем Марсе представил загадку для планетологов, поскольку такие поверхностные особенности, как сети долин, показывают, что обильная жидкая вода присутствует, а глинистые минералы, обнаруженные в большинстве древних поверхностных пород, нуждаются в еще более теплых температурах, тогда как атмосферные модели обычно поддерживают холодный климат на раннем Марсе. Новое исследование под руководством Дженис Бишоп из Института SETI и Исследовательского центра NASA рассмотрело этот вопрос, исследуя условия, необходимые для формирования древних поверхностных глин.В настоящее время температура Марса ниже нуля, но когда-то на планете было достаточно тепло для образования жидкой воды. Однако холодная вода недостаточно тепла для образования поверхностных глин. «Мы поняли, что для того, чтобы лучше сдержать ранний марсианский климат, нам нужно было понять условия формирования марсианских глин», - сказал Бишоп.В исследовании оценивались типы глин, присутствующих в древних измененных породах на Марсе, и разделяли их на 3 категории: 1) богатые магнием глины, образующиеся при высоких температурах (100-400 ° C) ниже поверхности; 2) глины, образующиеся при теплых температурах (20-50 ° C) в озерах, потоках или в дождливых средах; и 3) слабокристаллические алюмосиликаты, такие как аллофаны, образованные при низких температурах (<20 ° C).Поверхностные смектитовые (нетронитные, монтмориллонитовые) слои могут быстро образовываться в течение коротких периодов теплых температур (25-40 ° C). Это может означать, что на протяжении десятки тысяч или миллионов лет средняя температура на планете не превышала 10-15 ° C с интервалами в течение сотен миллионов лет. Эти повышенные температуры могли быть вызваны вулканизмом, изменением наклонности или большими ударами по поверхности Марса астероидными телами.Понимание климата на раннем Марсе обеспечивает ограничения присутствия жидкой воды на его поверхности и имеет важное значение для определения, где на Красной планете искать жизнь. Глины являются наиболее распространенным гидратированным минералом на Марсе. Таким образом, определение условий их формирования является большим шагом к пониманию геохимической среды на Марсе.