Касперский назвал программы-майнеры угрозой для пользователей YouTube
Сегодня стало известно, что интернет-мошенники смогли начать зарабатывать криптовалюты с использованного нового метода, связанного с видеохостингом YouTube. Таким образом, производство криптовалюты осуществляется теперь при помощи встраивания рекламы в видеозаписи данного сервиса.
Таким образом, многочисленные пользователи, которые продолжают наслаждаться очередными роликами и юмористическими сериалами совершенно не осознают, что на самом деле помогают хакерам зарабатывать деньги. В зависимости от того, насколько долго пользователем применяется вышеуказанный видеохостинг, зависит общая количество заработанных денег, вырабатываемых криптовалютой.
Примечательно, значительная защита и безопасность для киберпреступников заключается в том, что при осуществлении заработка может происходить некоторое торможение ролика, которое пользователями может восприниматься в качестве обыкновенных глюков и не стабильной работы самого сервиса. Таким образом, теперь становится более разумным проверять быстродействие системы и выявляют источники торможения техники, иначе злоумышленники так и продолжат дистанционно использовать возможности чужого компьютера.
Таким образом, многочисленные пользователи, которые продолжают наслаждаться очередными роликами и юмористическими сериалами совершенно не осознают, что на самом деле помогают хакерам зарабатывать деньги. В зависимости от того, насколько долго пользователем применяется вышеуказанный видеохостинг, зависит общая количество заработанных денег, вырабатываемых криптовалютой.
Примечательно, значительная защита и безопасность для киберпреступников заключается в том, что при осуществлении заработка может происходить некоторое торможение ролика, которое пользователями может восприниматься в качестве обыкновенных глюков и не стабильной работы самого сервиса. Таким образом, теперь становится более разумным проверять быстродействие системы и выявляют источники торможения техники, иначе злоумышленники так и продолжат дистанционно использовать возможности чужого компьютера.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 19:27