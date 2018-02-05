Касперский назвал программы-майнеры угрозой для пользователей YouTube‍

Таким образом, многочисленные пользователи, которые продолжают наслаждаться очередными роликами и юмористическими сериалами совершенно не осознают, что на самом деле помогают хакерам зарабатывать деньги. В зависимости от того, насколько долго пользователем применяется вышеуказанный видеохостинг, зависит общая количество заработанных денег, вырабатываемых криптовалютой.Примечательно, значительная защита и безопасность для киберпреступников заключается в том, что при осуществлении заработка может происходить некоторое торможение ролика, которое пользователями может восприниматься в качестве обыкновенных глюков и не стабильной работы самого сервиса. Таким образом, теперь становится более разумным проверять быстродействие системы и выявляют источники торможения техники, иначе злоумышленники так и продолжат дистанционно использовать возможности чужого компьютера.