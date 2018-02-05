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Касперский назвал программы-майнеры угрозой для пользователей YouTube‍
Сегодня стало известно, что интернет-мошенники смогли начать зарабатывать криптовалюты с использованного нового метода, связанного с видеохостингом YouTube. Таким образом, производство криптовалюты осуществляется теперь при помощи встраивания рекламы в видеозаписи данного сервиса.

Таким образом, многочисленные пользователи, которые продолжают наслаждаться очередными роликами и юмористическими сериалами совершенно не осознают, что на самом деле помогают хакерам зарабатывать деньги. В зависимости от того, насколько долго пользователем применяется вышеуказанный видеохостинг, зависит общая количество заработанных денег, вырабатываемых криптовалютой.

Касперский назвал программы-майнеры угрозой для пользователей YouTube&#8205;


Примечательно, значительная защита и безопасность для киберпреступников заключается в том, что при осуществлении заработка может происходить некоторое торможение ролика, которое пользователями может восприниматься в качестве обыкновенных глюков и не стабильной работы самого сервиса. Таким образом, теперь становится более разумным проверять быстродействие системы и выявляют источники торможения техники, иначе злоумышленники так и продолжат дистанционно использовать возможности чужого компьютера.
Технологии
Добавил: maxran Вчера, 19:27
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