Ученые: Нарезанные овощи на 200% полезнее для здоровья людей из-за витаминов

Использование терки или блендера уничтожает полезные волокна, а при таком способе из овощей или фруктов выделяются важные ферменты, поддерживающие нормальное пищеварение. Длительное хранение в холодильнике или на столе снижает пользу продуктов для здоровья, так как в них есть витамин C и калий вместе с полифенолами.Эти вещества позволяют сохранить яркость цвета, а также вырабатывают антиоксиданты. Длительное пребывание овощей на воздухе приводит их к коричневым оттенкам, так что лучше их включать в рацион сразу.