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Ученые: Нарезанные овощи на 200% полезнее для здоровья людей из-за витаминов
Американские ученые выяснили, что нарезанные овощи на 200% полезнее для здоровья людей из-за сохранившихся в них витаминов. Однако эти продукты необходимо употреблять в пищу сразу после готовки.

Использование терки или блендера уничтожает полезные волокна, а при таком способе из овощей или фруктов выделяются важные ферменты, поддерживающие нормальное пищеварение. Длительное хранение в холодильнике или на столе снижает пользу продуктов для здоровья, так как в них есть витамин C и калий вместе с полифенолами.

Ученые: Нарезанные овощи на 200% полезнее для здоровья людей из-за витаминов


Эти вещества позволяют сохранить яркость цвета, а также вырабатывают антиоксиданты. Длительное пребывание овощей на воздухе приводит их к коричневым оттенкам, так что лучше их включать в рацион сразу.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:00
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