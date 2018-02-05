Алена Водонаева рассказала о своей способности находить дорогу назад

Алена, как оказалось, наделена потрясающей способностью находить дорогу назад, при этом вовсе не важно, насколько труден и извилист путь. По словам телезвезды, в её памяти чётко отлаживается каждая тропинка, каждое дерево и здание, по которым она без проблем найдёт дорогу в ту точку, откуда начала движение.Способность Водонаевой особенно пригождается во время путешествий по разным странам мира. Если человек путешествует напару с Аленой, то ему не приходится волноваться, что имеется опасность заблудиться на улицах незнакомой местности.