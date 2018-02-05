АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Тайны Орлеанской девы: Жизнь Жанны д'Арк в действительности отличалась от созданного образа символа Франции
EUR 70.10 USD 56.04
Курс валют на 03.02.2018

Алена Водонаева рассказала о своей способности находить дорогу назад
Бывшая участница популярного телешоу "Дом-2" Алена Водонаева пообщалась с журналистами, рассказав о своём удивительном умении, о котором мало кто знал до сей поры.

Алена, как оказалось, наделена потрясающей способностью находить дорогу назад, при этом вовсе не важно, насколько труден и извилист путь. По словам телезвезды, в её памяти чётко отлаживается каждая тропинка, каждое дерево и здание, по которым она без проблем найдёт дорогу в ту точку, откуда начала движение.

Алена Водонаева рассказала о своей способности находить дорогу назад

Способность Водонаевой особенно пригождается во время путешествий по разным странам мира. Если человек путешествует напару с Аленой, то ему не приходится волноваться, что имеется опасность заблудиться на улицах незнакомой местности.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 11:49
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Московский апеляционный суд рассмотрит жалобу
Алла Пугачева однажды не пустила Королеву на
Возлюбленный Анастасии Волочковой Михаил прокатил
Подписчики советуют Стефании Маликовой скромнее
Специалисты НАФИ: Тур по России обойдется до 40
Филипп Киркоров в качестве извинения преподнес
Просмотреть все новости