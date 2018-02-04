Эксперты: Искусство способствует повышению профессиональных навыков студентов-медиков

«Гуманитарные науки часто оказываются в стороне в программах медицинских учебных заведений, но данные свидетельствуют о том, что воздействие искусства связано с важными личностными качествами будущих врачей, – сказал автор Марк Кан, доктор медицинских наук, MBA, MACP и старший научный сотрудник Школы медицины Университета Тулана. – Это первое исследование, показывающее такой тип корреляции».Благодаря онлайн-опросу 739 студентов в пяти медицинских школах по всей США исследователи изучили воздействие гуманитарных наук (музыка, литература, театр и изобразительное искусство) на положительные личные качества и отрицательные, связанные с благополучием (физическая и когнитивная усталость, эмоциональное истощение).Исследователи обнаружили, что студенты, приобщившиеся к гуманитарным наукам, более открыты, обладают лучшими визуально-пространственными навыками и способностью прочитывать собственные и чужие эмоции.«Области искусства и медицины расходятся в течение последних 100 лет, – сказал автор Сальваторе Манджионе, доцент медицины сиднейского Медицинского колледжа Киммеля в Университете Томаса Джефферсона. – Наши результаты свидетельствуют о неразрывной связи развития левого и правого полушарий мозга и значения его для здоровья пациентов и врачей».