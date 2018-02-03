Колония Нибиру: Древние шахты в разных уголках мира были созданы пришельцами для порабощения людей

Такие сооружения были найдены даже на Урале и территории Западной Сибири, но это лишь малая часть деятельности ануннаков, находящихся вдали от своей родины. Они не смогли применить на Земле свое оборудование, позволяющее добывать ценные ресурсы, а потому создали особей в виде биороботов, способных выполнять тяжелую работу. Такая сила не требовала больших расходов и сама обеспечивала себя средствами, необходимыми для выживания. Несмотря на примитивные орудия труда, рабы снабжали своих внеземных хозяев тоннами ископаемых. Прежде всего, им нужно было много золота, а потому возникла необходимость в создании сооружений на местах приисков. Причиной такого процесса стала космическая катастрофа небесного тела, столкнувшегося с планетой Тиамат. В результате оно стало резко удаляться от светила, а холодный климат грозил жителям полным уничтожением.Чтобы предотвратить вымирание расы, гуманоиды с помощью золотой пыли, выброшенной в атмосферные слои, создали защитное поле. Для этого им нужно было огромное количество металла, а также стоит упомянуть о современных проектах, успешно применяющих аналогичную технологию. Сначала они пытались добывать ресурсы лично, однако из-за недостатка сил были вынуждены поместить свои гены в первобытного человека, сделав его разумным добытчиком. Сейчас было замечено много случаев, когда пришельцы воруют важные ресурсы у землян, но когда возле нашей планеты возникает Нибиру, золотые запасы сразу отправляются к древним захватчикам. В следующий раз такое событие ждет человечество к 2086 году. Британский музей сохранил завещание Рамсеса III, описывающее запасы меди, используемые фараонами. Вот только ученые с трудом поверили в события того времени, когда африканский рудник, созданный 40000 лет назад до нашей эры, мог обеспечивать власти 100000 тоннами руды. Во время исследования шахт были найдены изображения людей, имеющим в руках отбойные молотки, что вызвало шок у светил науки.Столица тольтеков Туле сохранила для потомков загадочные барельефы, на которых боги имели устройства, аналогичные плазменным резакам. Также здесь находится много шахт для добычи металлов, а в Огайо ученые заметили печи, предназначенные для выплавки железной руды, вот только коренное население страны никогда не использовало данные технологии, предпочитая обходиться луком и стрелами. Американские фермеры до сих пор находят в земле непонятные предметы, отлично сохранившиеся с древности. Африканские жители рассказывают предание о народе бачвезе, строившем каменные города вместе с каналами для орошения почвы и 70-метровыми траншеями, протянувшимися в недрах скал. Эти существа могли исцелить человека, летали по воздуху и прекрасно знали все события прошлого, а также умели добывать земные ресурсы из недр. Потом они внезапно исчезли, но ученые пришли к выводам, что все конструкции использовали высокие технологии, а шахтеры даже вели записи добытых ископаемых, что вообще не совместимо с уровнем жизни аборигенов.Новое открытие было сделано в штате Юта, когда рабочие шахты заметили целый подземный лабиринт туннелей, проходящий на 3-метровой глубине, но кому потребовалось доставлять на поверхность столько угля – никто не знает. Аналогичная ситуация произошла на острове Ройал, откуда были вывезены почти все запасы меди в каменном веке. Россия тоже была желанной территорией для пришельцев, создавших тут множество своих конструкций. Особый интерес у экспертов вызвали уральские чудские копи, датируемые 3 тысячелетием до нашей эры. Добыча ресурсов в них велась столетиями, а в 60-х годах шахты были найдены археологами во время изучения Западного Кавказа. Они тогда поразились знаниям рудокопов, умеющих правильно собирать медную руду в жилах, используя навыки геологии и горного дела.В 40-х годах научная экспедиция на Памире заметила 150-метровый рудник, где в древности были залежи вольфрама и шеелита. Он был разработан 15000 лет назад до нашей эры, но для плавки руды нужна высокая температура, о которой первобытные люди вообще не знали. Также во многих шахтах были найдены молотки необычных форм вместе с бронзовыми предметами и останками рабочих. Территория восточных стран отдала пришельцам миллионы тонн ресурсов, так как следов металлических изделий нигде не обнаружены. Офицер Набоков занимался в 1816 году исследованием казахских рудников в степи и подробно описал бывших залежи серебра вместе с указанием их веса. Затем медные шахты были найдены в других российских уголках, а также Сайгачья штольня сохранила плавильную посуду вместе с лепешками из руды и костями людей, но нигде не было печей. После таких находок ученые стали искать ответы на многие вопросы, касающиеся деятельности населения Нибиру. Почему пришельцы внезапно прекратили добычу металлов на планете? Возможно, пока им не нужно пополнять запасы, собранные веками, или существа нашли для себя новый источник, расположенный рядом с их родиной.