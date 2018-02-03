Дома в Италии раздают по цене поездки на метро

Власти сардинского городка Оллолаи в Италии объявили о продаже местной недвижимости за рекордно низкую цену, всего одно евро.Причина такой низкой стоимости в том, что покупателей обязуют также отремонтировать приобретенный дом за свой счет, на это, по оценкам экспертов, может уйти до 25 тысяч евро.Город Оллолаи не очень популярен у туристов и является обычной итальянской глубинкой, он достаточно далеко от моря, в горной местности. Потому спрос на жилье в городке минимален. Распродажа недвижимости в Оллолаи поможет решить проблему старых домов и привлечет не только новых жителей в город, но и туристов.В городе много домов уже долгое время попросту заброшены. Муниципалитет Оллолаи разыскал всех владельцев старых домов, около 200 из них согласились на передачу права собственности на здания.Приобрести дома может гражданин любой страны, заявки на покупку домов принимаются до 7 февраля.