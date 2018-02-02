Российские учёные создали микрокапсулы для лечения наследственных болезней

Учёные из ТПУ и Санкт-Петербургского медицинского университета придумали способ, который сможет вылечить такие наследственные заболевания, как гемофилия, муковисцидоз и лейкемия. Они создали микрокапсулы, которые смогут доставлять в клетки генетический материал, и благодаря этому изменять их.Размер микрокапсул составляет 2 микрометра, разработка покрыта наноразмерным слоем кремния. В качестве генетического материала используются миРНК, мРНК и плазмиды ДНК. Проведённый эксперимент показал, что разработка намного эффективнее других методов редактирования генома. Специалисты намерены протестировать работу микрокапсул в сочетании с геномным редактором CRISPR-Cas9.