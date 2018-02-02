Учёные: Кухонное полотенце является рассадником кишечной палочки
Учёные из Университета Аризоны провели исследование, показавшее, каким образом кишечная палочка может оказаться на кухне. Выяснилось, что рассадником бактерий является кухонное полотенце.
Учёные сообщают, что кишечные палочки и другие опасные бактерии находятся практически на каждом кухонном полотенце. Научные сотрудники проследили за распространением бактерий при вытирании тканью рук, кухонных поверхностей, а также посуды. Для получения достоверных результатов они собрали 80 полотенец у семей, проживающих в США и Канаде.
Исследователи нашли в 89% кухонных полотенец опасные бактерии, а 25% образцов содержали кишечные палочки. Зачастую опасные организмы приживаются на полотенцах, которые редко стирают. Некоторые члены семьи могут плохо мыть руки, это приводит к тому, что кишечные палочки оседают на ткани. Если спустя два дня вытереть таким полотенцем лицо, то на кожу попадут в два раза больше бактерий, чем есть в унитазе.
Учёные сообщают, что кишечные палочки и другие опасные бактерии находятся практически на каждом кухонном полотенце. Научные сотрудники проследили за распространением бактерий при вытирании тканью рук, кухонных поверхностей, а также посуды. Для получения достоверных результатов они собрали 80 полотенец у семей, проживающих в США и Канаде.
Исследователи нашли в 89% кухонных полотенец опасные бактерии, а 25% образцов содержали кишечные палочки. Зачастую опасные организмы приживаются на полотенцах, которые редко стирают. Некоторые члены семьи могут плохо мыть руки, это приводит к тому, что кишечные палочки оседают на ткани. Если спустя два дня вытереть таким полотенцем лицо, то на кожу попадут в два раза больше бактерий, чем есть в унитазе.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 14:30