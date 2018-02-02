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Учёные: Кухонное полотенце является рассадником кишечной палочки
Учёные из Университета Аризоны провели исследование, показавшее, каким образом кишечная палочка может оказаться на кухне. Выяснилось, что рассадником бактерий является кухонное полотенце.

Учёные: Кухонное полотенце является рассадником кишечной палочки


Учёные сообщают, что кишечные палочки и другие опасные бактерии находятся практически на каждом кухонном полотенце. Научные сотрудники проследили за распространением бактерий при вытирании тканью рук, кухонных поверхностей, а также посуды. Для получения достоверных результатов они собрали 80 полотенец у семей, проживающих в США и Канаде.

Исследователи нашли в 89% кухонных полотенец опасные бактерии, а 25% образцов содержали кишечные палочки. Зачастую опасные организмы приживаются на полотенцах, которые редко стирают. Некоторые члены семьи могут плохо мыть руки, это приводит к тому, что кишечные палочки оседают на ткани. Если спустя два дня вытереть таким полотенцем лицо, то на кожу попадут в два раза больше бактерий, чем есть в унитазе.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 14:30
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