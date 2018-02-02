Mitsubishi Outlander в России станет дешевле благодаря новым версиям

Внедорожник Mitsubishi Outlander в комплектациях Invite и Intense+ под капотом будут иметь бензиновый силовой агрегат объёмом 2,0 литра с системой 2WD. Данный двигатель работает на пару с вариатором CVT и переднеприводной системой. Для россиян новые модификации внедорожника локальной сборки будут более доступными.В скором времени в продаже на российском рынке появится автомобиль Mitsubishi Outlander в модификации Invite по цене 1 579 900 рублей, а стоимость внедорожника в комплектации Intense+ составит 1 699 900 рублей.