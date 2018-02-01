Российские туроператоры констатируют - 50% жителей страны путешествуют в одиночку

Более половины путешествующих россиян в зарубежных и российских поездках берут билеты только для себя. Другой особенностью туристов при перелетах по России является то, что одиночные путешественники в 2/3 случаев покупают билет в один конец и только 0,29% составляют маршруты с несколькими точками посещения.Однако сейчас, как и последние 4 года, продолжается рост цен на перелеты по стране за 5 лет составил 6%, при этом перелеты подорожали на 420 рублей. Также существенно выросли цены и за рубежи - за 7 лет на 21,5%. Уже четыре года самыми востребованными рейсы из Москвы в Кишинев стали самыми востребованными. Кроме того, туристы чаще стали посещать Баку, Минск, Тбилиси, Тель-Авив. Однако на внутренних рейсах сохраняется лидерство Симферополя и Петербурга.