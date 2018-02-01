Республика Беларусь, Молдавия, Абхазия: названы самые дешевые варианты для отпуска россиян
Наиболее дешевыми для россиян-туристов туристических путешествий определены: Абхазия, Молдова, Беларусь. Это сообщили специалисты турагенств Москвы, которые провели мониторинг туристических расходов в текущем году.
По версии экспертов наиболее дешевыми направлениями для отдыха россиян являются Абхазия, Молдова, Беларусь: Из-за дальности перелета чуть дороже обойдется путешествие в Индию. В этом случае эксперты учитывали стоимость питания, авиаперелета, проживания и развлечений на 2-х недельную поездку на двух человек, и они не превысят 77 тысяч рублей.
В Армении этой суммы будет недостаточно из-за авиапутешествия - эта страна занимает 5-ю строчку с незначительной разницей в бюджете в 85 тысяч рублей. Кроме того, таким же образом рекомендованы Турция, Албания, Азербайджан, Непал. Расходы в этом случае составят от 90 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. Учитывая значительное падение уровня жизни россиян, другие страны для абсолютного большинства населения является недостижимой мечтой, считают эксперты туристического рынка.
По версии экспертов наиболее дешевыми направлениями для отдыха россиян являются Абхазия, Молдова, Беларусь: Из-за дальности перелета чуть дороже обойдется путешествие в Индию. В этом случае эксперты учитывали стоимость питания, авиаперелета, проживания и развлечений на 2-х недельную поездку на двух человек, и они не превысят 77 тысяч рублей.
В Армении этой суммы будет недостаточно из-за авиапутешествия - эта страна занимает 5-ю строчку с незначительной разницей в бюджете в 85 тысяч рублей. Кроме того, таким же образом рекомендованы Турция, Албания, Азербайджан, Непал. Расходы в этом случае составят от 90 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. Учитывая значительное падение уровня жизни россиян, другие страны для абсолютного большинства населения является недостижимой мечтой, считают эксперты туристического рынка.
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Добавил: Valeriy Вчера, 16:50