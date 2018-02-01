Республика Беларусь, Молдавия, Абхазия: названы самые дешевые варианты для отпуска россиян

По версии экспертов наиболее дешевыми направлениями для отдыха россиян являются Абхазия, Молдова, Беларусь: Из-за дальности перелета чуть дороже обойдется путешествие в Индию. В этом случае эксперты учитывали стоимость питания, авиаперелета, проживания и развлечений на 2-х недельную поездку на двух человек, и они не превысят 77 тысяч рублей.В Армении этой суммы будет недостаточно из-за авиапутешествия - эта страна занимает 5-ю строчку с незначительной разницей в бюджете в 85 тысяч рублей. Кроме того, таким же образом рекомендованы Турция, Албания, Азербайджан, Непал. Расходы в этом случае составят от 90 тыс. руб. до 100 тыс. рублей. Учитывая значительное падение уровня жизни россиян, другие страны для абсолютного большинства населения является недостижимой мечтой, считают эксперты туристического рынка.