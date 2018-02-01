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Ученые: Мед и авокадо являются лучшими афродизиаками для усиления либидо
Ученые перед грядущим праздником святого Валентина составили список лучших афродизиаков. Лидерами оказались мед и авокадо, позволяющие людям быстро усилить либидо.

Благодаря витаминам группы B вместе с бором в составе любимой сладости у женщин повышается выработка эстрогена, отвечающего за желания, а фрукт позволяет сохранить молодость. Также рекомендовано употребление базилика, повышающего ритм сердца и улучшающего кровообращение, а также стимулирующего сексуальные потребности организма.

Ученые: Мед и авокадо являются лучшими афродизиаками для усиления либидо


Имбирь может усилить чувствительность в эрогенных зонах, но также не стоит забывать об устрицах, имеющих цинк, отвечающий за усиление выработки спермы. Шоколад благодаря фенилэтиламину позволяет головному мозгу вырабатывать гормоны радости, а также перечень пополнила корица и инжир, после чего были отмечены трюфеля вместе со спаржей.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 13:20
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