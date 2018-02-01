Ученые: Теория возникновения жизни в воде подвергнута сомнению из-за живых клеток вне данной среды

Формамид стал древнейшей средой первого генома, но важная роль принадлежит излучениям, находящимся в природных месторождениях. Были найдены живые клетки, способные развиваться вне наличия водных ресурсов, что полностью изменило привычный научный догмат.Ученые предполагают, что пересыхающая основа дала возможность первым организмам выработать устойчивость, а также благодаря химическим реакциям они получали важные вещества. Гамма-лучи могли быть занесены на нашу планету из космического пространства или выделяться радиоактивной рудой, после чего воздействовали на ацетонитрил вместе с цианидом водорода.