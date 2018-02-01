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Ученые: Теория возникновения жизни в воде подвергнута сомнению из-за живых клеток вне данной среды
Американские ученые после исследования отметили, что теория возникновения жизни в воде подвергнута сомнению из-за живых клеток вне данной среды. Они предполагают, что ДНК было сформировано в результате большого количества радиации.

Формамид стал древнейшей средой первого генома, но важная роль принадлежит излучениям, находящимся в природных месторождениях. Были найдены живые клетки, способные развиваться вне наличия водных ресурсов, что полностью изменило привычный научный догмат.

Ученые: Теория возникновения жизни в воде подвергнута сомнению из-за живых клеток вне данной среды


Ученые предполагают, что пересыхающая основа дала возможность первым организмам выработать устойчивость, а также благодаря химическим реакциям они получали важные вещества. Гамма-лучи могли быть занесены на нашу планету из космического пространства или выделяться радиоактивной рудой, после чего воздействовали на ацетонитрил вместе с цианидом водорода.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 10:30
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