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Эксперты: Активность мозга меняется, когда человек пребывает на свежем воздухе
Согласно новому исследованию ученых Университета Альберта, мозг человека обрабатывают такие стимулы, как звуки и взгляды, совершенно по-другому, когда человек находится на открытом воздухе. Результаты имеют большое значение, поскольку почти все научные исследования активности мозга проводятся в помещении в лаборатории.
Эксперты: Активность мозга меняется, когда человек пребывает на свежем воздухе


«Что-то на улице меняет мозговую активность, – сказала Джоанна Сканлон, аспирантка и ведущий автор исследования. – Если мы сможем понять, как и что обращает внимание человека на открытом воздухе, мы узнаем больше о том, как работают наши умы. Мы можем использовать данную информацию, чтобы сделать окружающую среду более безопасной».

Ученые разместили переносное оборудование ЭЭГ (электроэнцефалография) в рюкзаках участников, которые выполняли стандартную задачу по нейробиологии во время езды на велосипеде на улице. Раньше специалисты проводили такой же эксперимент на стационарных велосипедах в лаборатории.

«Активность мозга, связанная с восприятием информации, на улице проявлялась по-другому, это может указывать на то, что мозг компенсирует экологические отвлекающие факторы», – сказал Сканлон.

Исследователи намерены в дальнейшем изучить, как активность мозга на свежем воздухе отличается при разной степени отвлечения внимания, например, как влияет тихая дорога и загруженная автомобилями.
dzen / Наука
Добавил: Dasha Purple Вчера, 20:56
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