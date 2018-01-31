Эксперты: Активность мозга меняется, когда человек пребывает на свежем воздухе

«Что-то на улице меняет мозговую активность, – сказала Джоанна Сканлон, аспирантка и ведущий автор исследования. – Если мы сможем понять, как и что обращает внимание человека на открытом воздухе, мы узнаем больше о том, как работают наши умы. Мы можем использовать данную информацию, чтобы сделать окружающую среду более безопасной».Ученые разместили переносное оборудование ЭЭГ (электроэнцефалография) в рюкзаках участников, которые выполняли стандартную задачу по нейробиологии во время езды на велосипеде на улице. Раньше специалисты проводили такой же эксперимент на стационарных велосипедах в лаборатории.«Активность мозга, связанная с восприятием информации, на улице проявлялась по-другому, это может указывать на то, что мозг компенсирует экологические отвлекающие факторы», – сказал Сканлон.Исследователи намерены в дальнейшем изучить, как активность мозга на свежем воздухе отличается при разной степени отвлечения внимания, например, как влияет тихая дорога и загруженная автомобилями.