Смертельная красота цвета: Синтетические краски заменили природные аналоги и опасны для здоровья людей

Греки в 4 веке хотели с помощью свинца усилить блеск белого оттенка, а потому добавляли его в компоненты, но потом металл в виде порошка использовался для изготовления масляных красок до 70-х годов. Маляры, работающие с такими белилами, даже не подозревали, что они несут медленную смерть. Опасные токсины проникали в дыхательную систему, после чего начинали оседать в костях вместе с мышцами. Отравление ядом негативно действовало на нервную систему, вызывая проблемы с памятью и гипертонию, а женщины во время беременности подвергали опасности будущего ребенка. Изменения генома приводило его к снижению уровня интеллекта. Художники, использующие такие краски, страдали от головных болей и кашля, часто подвергаясь меланхолии и психическим недугам. Также их поражала слепота или паралич, но теплые и прозрачные оттенки на полотнах заставляли многих известных гениев продолжать работу со свинцом.Многие страны мира использовали данное вещество без ограничения законом, но потом выяснилось, что проблемы детского здоровья связаны с использованием красок для помещений и зданий, где находись малыши. Потому власти приняли меры, чтобы контролировать добавку, позволяющую кроме быстрого засыхания защищать металлические поверхности от повреждений. Однако положительный эффект несоизмерим с вредом, наносимым работникам строительных компаний и автомастерских. В 2013 году эксперты нашли в 16 образцах российской краски недопустимые концентрации данного элемента, придающего особую яркость, а также нельзя точно сказать, что поменялось с того времени до наших дней. Потому при выборе такой продукции нужно внимательно смотреть на состав, чтобы не подвергать опасности жизнь своих близких людей.В 18 веке особой популярностью стала пользоваться зелень Шееле вместе с парижским аналогом. Два оттенка были настолько насыщенными по сравнению с природными пигментами, что их стали использовать для обоев, украшений, тканей и многих других необходимых вещей. Однако никто не знал, что сюда входил мышьяк и медь, способствующие развитию онкологии болезней сердца. Многие работницы на фабриках часто попадали в клиники с сильными отравлениями, а дамы в нарядах изумрудных оттенков падали на балах в обмороки из-за воздействия яда на кожу. Даже клопы не желали находиться в помещениях, стены которых украшали такие обои. Красители погубили Наполеона во время ссылки на острове Святой Елены. Он стал жертвой ядов, предпочитая ночевать в спальне с любимыми красками. Только в 1822 году эти творения человека были запрещены в производстве, но успели принести немало горя обывателям.После открытия радия дельцы решили найти опасному элементу достойное применение и стали выпускать краски, светящиеся в темноте. Кроме различных приборов им покрывали украшения и добавляли в косметику, а также радиация присутствовала в зубных пастах вместе с едой, лекарствами и водой. Только в 20 веке ученые доказали опасность данного элемента для человека и его употребление почти прекратилось. Однако масса до сих пор встречается в старых игрушках для елки, подсветках тумблеров или на шкале радиоприемника. Советские производители использовали желтые или горчичные цвета, но иногда они могут иметь иные палитры красок. Данные предметы опасны, потому что на них нет маркировки и радиацию можно заметить только с помощью устройств. Со временем действие люминофора прекращается, но это не означает, что оттуда исчезает радий. Старая краска превращается в пыль и попадает внутрь организма, вызывая различные недуги.Оксид урана тоже относится к категории опасных веществ, но в довоенное время из него делалась керамика красного или оранжевого оттенка. Тогда люди не знали о скрытой опасности внутри прекрасных бытовых предметов и охотно пользовались ими в доме. Затем американские власти забрали запасы элемента для производства оружия, но в конце 50-х годов он стал использоваться на стекольных фабриках. Потому посуда данной эпохи может негативно воздействовать на людей, несмотря на низкий уровень радиации. Особое внимание стоит уделить пищевым красителям, не встречающимся в природе. Они не имеют вкуса и полезных веществ, однако насыщенны и легко могут растворяться в воде. Самым опасным из них стал E102, получаемый из отходов дегтя. Кроме аллергии он вызывает гиперактивность у детей и снижает их внимание. Россия и Украина используют данный компонент во всех продуктах, имеющих желтый цвет. Затем E104 является виновником заболеваний кожи и находится в копченой рыбе вместе с леденцами и жевательными резинками, а оранжевый аналог E110 может вызывать тошноту и болевые ощущения в области живота. Он добавляется в консервы, джемы, мороженое, напитки и соусы. E129 опасен для детей, и его можно найти в лекарствах, помаде и сладостях красного цвета. Синий E132 может стать причиной возникновения астмы, болезней сердца и рака, но этот список лишь малая часть химических ингредиентов, несущих вред людям, но являющихся бюджетными вариантами для производителей.