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Ученые: Бананы, кофе и какао-бобы исчезнут
Ученые в панике, так как 20% всех растений нашей планеты возможно в скором времени исчезнут. Среди них более 940 сельскохозяйственных культур. И на этот раз под угрозой не только экзотические растение, которые находятся на ограниченной территории, но и простые, любимые всеми плоды.
Ученые: Бананы, кофе и какао-бобы исчезнут

По словам эксперта ToDay News Ufa под угрозой находятся кофе, какао и бананы. Один из сортов бананов под названием кавендеш подвергся грибку, который уже на сегодняшний день поразил 30% растения. Что касается какао-бобов, то они погибают из-за глобального потепления, с каждым годом урожайность этого плода падает. Если какао-бобы исчезнут, то будет невозможно сделать всеми любимый шоколад. Дело в том, что через 50 лет климат изменится до такой степени, что какао исчезнет с лица Земли.

Такая же ситуация и с кофе. Этот плод чувствителен к любым изменениям в климате. Под угрозу попал картофель и большинство других бобовых культур. Скорее всего, специалистам удастся выращивать определенные плоды в теплицах, но сложно представить, сколько будут стоить такие плоды на рынке.
Общество
Добавил: Oleneva Вчера, 22:40
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