Ученым удалось прочитать секвенсором MinION геном человека

Группой ученых США удалось успешно прочитать ДНК человека, используя секвенатор MinION. По своим размерам устройство похоже на телефон, но своими функциям, превосходит все доступные возможности для человека по чтению самого длинного генома.Попытки расшифровки ДНК, путем «чтения» ее составляющей, не считается чем-то передовым в настоящее время. Мировым научным сообществом, уже «прочитаны» геномы большей части различных видов животных. Но применить достигнутые возможности, для некоторых составляющих биологических генов, вызывает затруднение у большинства самых специализированных ученых.На протяжении нескольких лет, инженерами разрабатываются приборы, с возможностью точного секвенирования. Хотя еще три года назад, была представлена разработка прибора MinION, возможности которого не были оценены до настоящего времени. Вернувшись назад и оценив все достоинства прошлых разработок, ученым удалось доказать, что для человеческого генома существует возможность расшифровки. Применение MinION в своих исследованиях, позволило прочесть состав максимального количества ДНК, образовавшего в итоге - 882 тысяч пар оснований. Для эксперимента, образовалось длинное прочтение, но преимущество таких длинных исследований в том, что с их помощью удается подробное изучение участков генома человека, а также заполнение существующих пробелов в достигнутых исследованиях.