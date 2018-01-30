Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от токсинов, сообщают ученые

Большинство растений покрыты горькими и потенциально опасными токсинами, такими как цианид, никотин и рицин. Это может объяснить, почему едоки растений более чувствительны к горьким вкусам, чем мясоеды. Но, как травоядные животные, панды эволюционировали всего несколько миллионов лет назад. Предки, как гигантской панды, так и енотовой красной панды были плотоядными животными. Но 7 миллионов лет по неизвестным причинам они обменяли мясо на побеги и листья. Сокращение добычи в сочетании с массовым ростом бамбуковых лесов в том, что сейчас является южным Китаем, могло подпитывать сдвиг в рационе. Предыдущие генетические исследования показали, что вскоре после того, как гигантские панды начали употреблять бамбук, они потеряли способность различать вкус в мясе.Чтобы выяснить, приобрели ли гигантские и красные панды возможность испытать горькие токсины в бамбуке, исследователи, возглавляемые генетиком Фувен Вэй из Китайской академии наук в Пекине, просмотрели геномы обоих видов семейства TAS2R-TAS2R1, TAS2R2 и т. Д., которая кодирует рецепторы горького вкуса во вкусовых рецепторах.Оба вида панды имели 16 генов интактного горького вкусового рецептора, больше, чем их плотоядные родственники. У плотоядных генитальных генов медленно возникали случайные мутации, которые делали многие из них бесполезными. Напротив, геномы панды не только в значительной степени сохраняли коды их горьких рецепторов, но даже развивали некоторые полезные мутации. Один ген гигантских панд, TAS2R42, накапливал мутации с невероятной скоростью по сравнению с другими генами - контрольным признаком того, что естественный отбор благоприятствовал этим мутациям. Предположительно, эти изменения в коде генерировали превосходную версию рецептора, которая помогала пандам обнаруживать химические вещества в бамбуке. «Это самое важное доказательство того, что гигантские панды быстро адаптировались к бамбуку», - говорит Лэй Шан, генетик и соавтор исследования.