Язык панды эволюционировал, чтобы защититься от токсинов, сообщают ученые
С острыми зубами и кишкой, построенной для разрушения мяса, панды сохранили много черт их плотоядных предков. Но эти бамбуковые жевательные вегетарианцы имеют отличительную черту от своих древних предков. Согласно исследованию, их восприятие горького вкуса стремительно эволюционировало, помогая обнаруживать опасные токсины в бамбуке.
Большинство растений покрыты горькими и потенциально опасными токсинами, такими как цианид, никотин и рицин. Это может объяснить, почему едоки растений более чувствительны к горьким вкусам, чем мясоеды. Но, как травоядные животные, панды эволюционировали всего несколько миллионов лет назад. Предки, как гигантской панды, так и енотовой красной панды были плотоядными животными. Но 7 миллионов лет по неизвестным причинам они обменяли мясо на побеги и листья. Сокращение добычи в сочетании с массовым ростом бамбуковых лесов в том, что сейчас является южным Китаем, могло подпитывать сдвиг в рационе. Предыдущие генетические исследования показали, что вскоре после того, как гигантские панды начали употреблять бамбук, они потеряли способность различать вкус в мясе.
Чтобы выяснить, приобрели ли гигантские и красные панды возможность испытать горькие токсины в бамбуке, исследователи, возглавляемые генетиком Фувен Вэй из Китайской академии наук в Пекине, просмотрели геномы обоих видов семейства TAS2R-TAS2R1, TAS2R2 и т. Д., которая кодирует рецепторы горького вкуса во вкусовых рецепторах.
Оба вида панды имели 16 генов интактного горького вкусового рецептора, больше, чем их плотоядные родственники. У плотоядных генитальных генов медленно возникали случайные мутации, которые делали многие из них бесполезными. Напротив, геномы панды не только в значительной степени сохраняли коды их горьких рецепторов, но даже развивали некоторые полезные мутации. Один ген гигантских панд, TAS2R42, накапливал мутации с невероятной скоростью по сравнению с другими генами - контрольным признаком того, что естественный отбор благоприятствовал этим мутациям. Предположительно, эти изменения в коде генерировали превосходную версию рецептора, которая помогала пандам обнаруживать химические вещества в бамбуке. «Это самое важное доказательство того, что гигантские панды быстро адаптировались к бамбуку», - говорит Лэй Шан, генетик и соавтор исследования.
Большинство растений покрыты горькими и потенциально опасными токсинами, такими как цианид, никотин и рицин. Это может объяснить, почему едоки растений более чувствительны к горьким вкусам, чем мясоеды. Но, как травоядные животные, панды эволюционировали всего несколько миллионов лет назад. Предки, как гигантской панды, так и енотовой красной панды были плотоядными животными. Но 7 миллионов лет по неизвестным причинам они обменяли мясо на побеги и листья. Сокращение добычи в сочетании с массовым ростом бамбуковых лесов в том, что сейчас является южным Китаем, могло подпитывать сдвиг в рационе. Предыдущие генетические исследования показали, что вскоре после того, как гигантские панды начали употреблять бамбук, они потеряли способность различать вкус в мясе.
Чтобы выяснить, приобрели ли гигантские и красные панды возможность испытать горькие токсины в бамбуке, исследователи, возглавляемые генетиком Фувен Вэй из Китайской академии наук в Пекине, просмотрели геномы обоих видов семейства TAS2R-TAS2R1, TAS2R2 и т. Д., которая кодирует рецепторы горького вкуса во вкусовых рецепторах.
Оба вида панды имели 16 генов интактного горького вкусового рецептора, больше, чем их плотоядные родственники. У плотоядных генитальных генов медленно возникали случайные мутации, которые делали многие из них бесполезными. Напротив, геномы панды не только в значительной степени сохраняли коды их горьких рецепторов, но даже развивали некоторые полезные мутации. Один ген гигантских панд, TAS2R42, накапливал мутации с невероятной скоростью по сравнению с другими генами - контрольным признаком того, что естественный отбор благоприятствовал этим мутациям. Предположительно, эти изменения в коде генерировали превосходную версию рецептора, которая помогала пандам обнаруживать химические вещества в бамбуке. «Это самое важное доказательство того, что гигантские панды быстро адаптировались к бамбуку», - говорит Лэй Шан, генетик и соавтор исследования.