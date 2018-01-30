NASA обнаружило сложные органические молекулы в галактике Большое Магелланово Облако

Близкая карликовая галактика, известная как Большое Магелланово Облако (БМО), является химически примитивным местом. В отличие от Млечного Пути, эта полуспиральная коллекция из нескольких десятков миллиардов звезд не обладает богатым изобилием тяжелых элементов нашей галактики, таких как углерод, кислород и азот. С таким недостатком астрономы предсказывают, что БМО должен содержать сравнительно малое количество сложных молекул на основе углерода и предыдущие наблюдения за галактикой, похоже, поддерживают эту точку зрения.Однако новые наблюдения при помощи массивного телескопа ALMA в Чили выявили удивительно ясные химические «отпечатки пальцев» сложных органических молекул - метанола, диметилового эфира и метилформиата. Хотя в предыдущих наблюдениях были обнаружены намеки на метанол в Большом Магеллановом Облаке, последние два являются беспрецедентными результатами и представляют собой самые сложные молекулы, когда-либо убедительно обнаруженные за пределами нашей галактики.Астрономы обнаружили слабое миллиметровое «свечение» молекул, излучаемое двумя плотными звездообразующими эмбрионами в БМО, областями, известными как «горячие ядра». Эти наблюдения могут дать представление о формировании подобных сложных органических молекул в начале истории Вселенной.Сложные органические молекулы, имеющие шесть или более атомов, включая углерод, являются одними из основных строительных блоков молекул, которые необходимы для жизни на Земле и, предположительно, в других частях Вселенной. Хотя метанол является относительно простым соединением по сравнению с другими органическими молекулами, он, тем не менее, имеет важное значение для образования более сложных органических молекул, подобных тем, которые недавно наблюдали ALMA.Если эти сложные молекулы могут легко образоваться вокруг протозвезды, вполне вероятно, что они будут выносить и становиться частью протопланетных дисков молодых звездных систем. Такие молекулы, вероятно, были доставлены на примитивную Землю кометами и метеоритами, что помогло бы ускорить развитие жизни на нашей планете.Астрономы предполагают, что поскольку сложные органические молекулы могут образовываться в химически примитивных средах, таких как Большое Магелланово Облако, возможно, что химическая основа для жизни могла возникнуть относительно рано в истории Вселенной.