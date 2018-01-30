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Ученые: Курение вейпов повреждает ДНК в сердце, легких и мочевом пузыре
Американские ученые доказали, что курение вейпов повреждает ДНК в сердце, легких и мочевом пузыре. Также дым становится виновником возникновения онкологии.

После проведения опытов на грызунах, вдыхающих испарители, стало известно, что добровольцы имеют поврежденные молекулы генома в органах. Также их ДНК почти не могло восстановить свою функции, хотя в электронных сигаретах меньше токсических веществ по сравнению с обычными аналогами. Кроме того, курение вызывает ломкость вен и стенок артерий, что негативно отражается на системе.

Ученые: Курение вейпов повреждает ДНК в сердце, легких и мочевом пузыре


Производители в рекламе сообщают, что это поможет людям отказаться от курения, но вместо этого они начинают использовать вейпы и обычный табак. Потому стоит отказаться от вредной привычки, чтобы не провоцировать развитие патологических процессов в организме.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:30
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