Ученые: Курение вейпов повреждает ДНК в сердце, легких и мочевом пузыре

После проведения опытов на грызунах, вдыхающих испарители, стало известно, что добровольцы имеют поврежденные молекулы генома в органах. Также их ДНК почти не могло восстановить свою функции, хотя в электронных сигаретах меньше токсических веществ по сравнению с обычными аналогами. Кроме того, курение вызывает ломкость вен и стенок артерий, что негативно отражается на системе.Производители в рекламе сообщают, что это поможет людям отказаться от курения, но вместо этого они начинают использовать вейпы и обычный табак. Потому стоит отказаться от вредной привычки, чтобы не провоцировать развитие патологических процессов в организме.