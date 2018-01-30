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В Германии воры угнали грузовики с тоннами шоколада
44 тонны шоколада стали добычей воров-сластен, угнавших в Германии «сладкие» грузовики.
В Германии воры угнали грузовики с тоннами шоколада


«Шоколадная трагедия» произошла еще в пятницу, 26 января, на юге Германии. Тогда воры угнали два трейлера, груженых шоколадом и скрылись в неизвестном направлении.

Львиную часть пропажи уже удалось обнаружить. Так, один из грузовиков нашли уже на следующий день рядом с немецко-французской границей. Позже, также неподалеку от Франции обнаружили и другую машину, в которой оставалась всего третья часть лакомства. Ни в одном из трейлеров водителей не было.

Отмечается, что общая стоимость шоколада была примерно 400 тысяч евро.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:40
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