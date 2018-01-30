В Германии воры угнали грузовики с тоннами шоколада

«Шоколадная трагедия» произошла еще в пятницу, 26 января, на юге Германии. Тогда воры угнали два трейлера, груженых шоколадом и скрылись в неизвестном направлении.Львиную часть пропажи уже удалось обнаружить. Так, один из грузовиков нашли уже на следующий день рядом с немецко-французской границей. Позже, также неподалеку от Франции обнаружили и другую машину, в которой оставалась всего третья часть лакомства. Ни в одном из трейлеров водителей не было.Отмечается, что общая стоимость шоколада была примерно 400 тысяч евро.