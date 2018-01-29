Огромный светящийся шар был замечен над канадской провинцией Онтарио

Станция фотоэлектроники и астрономии постоянно контролирует небо на предмет метеоров. Западный профессор Питер Браун, ведущий эксперт в области изучения метеоров, подтвердил, что это событие было метеорным, поскольку 12 из камер всеобщего обзора из Западной Метеоритной Сети Южного Онтарио (SOMN) зафиксировали огненный шар над западным Онтарио.«Этот огненный шар был особенно значительным, потому что он погас очень низко в атмосфере только к северу от Гранд-Бенда, сохранился хороший индикаторный материал. Фактически, он все еще производил свет на высоте 24 километра. Единственный глубокий проникающий огненный шар, который мы когда-либо видели, - это огненный шар, созданный метеоритом Гримсби 25 сентября 2009 года», - сказал Браун.Предварительные результаты показывают, что огненный шар впервые стал видимым на высоте 75 километров и двигался на север. Первоначальная масса, как полагают эксперты, составляет несколько килограммов, оставляя на земле приблизительно от десятков до сотен грамм материала.В данное время Питер Браун с командой ищут свидетелей падения мелких метеоритов на Землю. Метеориты могут быть распознаны по их темным, часто зубчатым, внешним данным. Обычно они плотнее, чем «нормальный» камень, и они пристают к магниту из-за их металлического содержания. Метеориты не опасны, но если их обнаружить, лучше поместить их в чистый полиэтиленовый пакет или обернуть их алюминиевой фольгой. Их также следует обрабатывать как можно меньше, чтобы сохранить их научную ценность.