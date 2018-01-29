Обнажённая Волочкова очередной раз показала "ледяное купание"

В прошлом российская балерина, а теперь светская львица Анастасия Волочкова решила поделиться со своими почитателями видеозаписью с очередным своим "ледяным купанием"."Лёд и пламя выходных! Вы тоже окунаетесь в лёд?", - так прокомментировала она своё видео в Соцсетях.Сначала Волочкова рубила топором лёд и кидала его в большой деревянный чан-купель, в который и сама окунулась. Причём из одежды, прикрывающей её прелести было одно оранжевое полотенечко, которое в любой момент могло слететь на ветру.В конце этого ролика последовало фото на котором Волочкова, игриво прикрывает бюст большими глыбами льда. Российская прима любит щедро поделиться с поклонниками очередными полуголыми фото.