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Обнажённая Волочкова очередной раз показала "ледяное купание"
Российская балерина и танцовщица Анастасия Волочкова любит "подогревать" к себе интерес даже "ледяными" методами

Обнажённая Волочкова очередной раз показала "ледяное купание"


В прошлом российская балерина, а теперь светская львица Анастасия Волочкова решила поделиться со своими почитателями видеозаписью с очередным своим "ледяным купанием".

"Лёд и пламя выходных! Вы тоже окунаетесь в лёд?", - так прокомментировала она своё видео в Соцсетях.

Обнажённая Волочкова очередной раз показала "ледяное купание"


Сначала Волочкова рубила топором лёд и кидала его в большой деревянный чан-купель, в который и сама окунулась. Причём из одежды, прикрывающей её прелести было одно оранжевое полотенечко, которое в любой момент могло слететь на ветру.

В конце этого ролика последовало фото на котором Волочкова, игриво прикрывает бюст большими глыбами льда. Российская прима любит щедро поделиться с поклонниками очередными полуголыми фото.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Натали Авасова Вчера, 17:50
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