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Учёные обвинили западную культуру в распространении нарциссизма
Учёные из Медицинского университета Берлина доказали, что западная культура способствует возникновению нарциссизма. Высокий уровень жизни развивает самовлюблённость у большинства населения.

Учёные обвинили западную культуру в распространении нарциссизма


Немецкие учёные решили провести наблюдение за современной молодёжью для того чтобы определить факторы, влияющие на менталитет людей. В исследовании были задействованы участники, проживающие к западу от Берлинской стены, а также жители бывшей социалистической половины страны.

Исследование показало, что западная культура виновна в развитии нарциссизма. Несмотря на воссоединение народа, учёные невооружённым взглядом видят различия в социальном поведении людей. Жители бывшей ГДР имеют высокую самооценку, тогда как население ФРГ повально страдают самовлюблённостью. Нарциссами чаще всего становятся молодые люди, родившиеся уже после 1990 года.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 14:40
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