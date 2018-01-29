Учёные обвинили западную культуру в распространении нарциссизма

Немецкие учёные решили провести наблюдение за современной молодёжью для того чтобы определить факторы, влияющие на менталитет людей. В исследовании были задействованы участники, проживающие к западу от Берлинской стены, а также жители бывшей социалистической половины страны.Исследование показало, что западная культура виновна в развитии нарциссизма. Несмотря на воссоединение народа, учёные невооружённым взглядом видят различия в социальном поведении людей. Жители бывшей ГДР имеют высокую самооценку, тогда как население ФРГ повально страдают самовлюблённостью. Нарциссами чаще всего становятся молодые люди, родившиеся уже после 1990 года.