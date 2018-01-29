Учёные обвинили западную культуру в распространении нарциссизма
Учёные из Медицинского университета Берлина доказали, что западная культура способствует возникновению нарциссизма. Высокий уровень жизни развивает самовлюблённость у большинства населения.
Немецкие учёные решили провести наблюдение за современной молодёжью для того чтобы определить факторы, влияющие на менталитет людей. В исследовании были задействованы участники, проживающие к западу от Берлинской стены, а также жители бывшей социалистической половины страны.
Исследование показало, что западная культура виновна в развитии нарциссизма. Несмотря на воссоединение народа, учёные невооружённым взглядом видят различия в социальном поведении людей. Жители бывшей ГДР имеют высокую самооценку, тогда как население ФРГ повально страдают самовлюблённостью. Нарциссами чаще всего становятся молодые люди, родившиеся уже после 1990 года.
Немецкие учёные решили провести наблюдение за современной молодёжью для того чтобы определить факторы, влияющие на менталитет людей. В исследовании были задействованы участники, проживающие к западу от Берлинской стены, а также жители бывшей социалистической половины страны.
Исследование показало, что западная культура виновна в развитии нарциссизма. Несмотря на воссоединение народа, учёные невооружённым взглядом видят различия в социальном поведении людей. Жители бывшей ГДР имеют высокую самооценку, тогда как население ФРГ повально страдают самовлюблённостью. Нарциссами чаще всего становятся молодые люди, родившиеся уже после 1990 года.
Наука
Добавил: Митьева Марина Вчера, 14:40