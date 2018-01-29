За сутки биткоин вырос почти на $1000, затем упал на $500

Несмотря на негативные отзывы Сороса и остальных валютных мировых спекулянтов, по которым криптовлюта является "пузырем" " - за минувшие 24 часа bitcoin вновь устанавливает рекорды, подорожав на $1000, упав затем на $500. Таким образом, биткоин после небольших колебаний в цене, снова начал показывать положительную динамику. На его курс действуют разнонаправленные новостные потоки: США, Россия, Япония признают криптовалюты, формируя законодательные базы для регуляции; Южная Корея заявляет о запрете, одновременно скупая электронную валюту при понижении курсовой стоимости - на чем поймали госчиновников.Европа не признает пока альткоины платежным средством, когда бизнесмены активно пользуются преимуществами блокчейном, накапливая биткоин в своих "портфелях", а Китай ужесточает правовое поле для майнеров, являясь при этом основным добытчиком электронных денег в мире. Об этом рассказала ведущий специалист business.bitclubproject.com Сетлана Лобарева, подчеркнув, что наблюдается положительная динамика криптовалюты за последнюю неделю. Это подтверждают и прогнозы большинства экономистов, считающих, что цена до конца года может вырасти до $60 тыс. за 1 bitcoin.