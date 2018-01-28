Британские ученые: Голод влияет на процесс принятия человеком решений

Фактически, исследование объясняет, что кишечник способен «хранить» воспоминания и чувство голода может служить своего рода ярлыком для принятия решений, которые кажутся сложными, но на самом деле обусловлены пресловутым «чувством кишечника».Ученые пришли к такому выводу, используя сложную компьютерную модель, которая изучила шансы животного на выживание в условиях, когда количество продуктов питания ограничено. Результаты опубликованы в журнале «Proceedings of the Royal Society B».Модель показала, что если животные основываются в своих решениях исключительно на физиологических сигналах – например, чувстве голода, сигнализирующего о количестве энергетических ресурсов, – их шансы на выживание почти так же высоки, как у животных, которые используют когнитивные ресурсы для расчета лучшего решения.Соавтор исследования профессор Джон Макнамара из Школы математики Университета Бристоля говорит: «Если необходимо столько ресурсов, чтобы быть умными, то естественный отбор предоставляет более простой способ принятия решений».Данный способ заключается в простой физиологической форме «памяти» кишечника. «Способность использовать такие внутренние состояния, как голод, уменьшит потребность в развитии мозга», – заключает профессор Макнамара.Другими словами, основной вывод этого исследования, похоже, заключается в том, что существует такая вещь, как инстинкт кишечника, и люди лучше доверяют ему. Это является простым, быстрым, экономичным способом принятия решений, который природа подарила человеку и животным.