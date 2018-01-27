Meiigoo представила свой смартфон Mate 10

Так сообщается, что устройство Mate 10 получило 5,72-дюймовый дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей. В аппаратной основе лежит 8-ядерный процессор MediaTek P23, который дополняется ускорителем графики GPU Mali-G71MP2. Помимо этого стоит выделить 6 Гб оперативной памяти и 128 Гб встроенной. Разрешение фронтальной и основной камеры составляет 13+5 Мп и 16+5 Мп соответственно. Также присутствует сенсор сканирования лица, дактилоскопический сканер и опция быстрой зарядки аккумулятора с емкостью в 3,5 тысячи мАч.В качестве программной платформы выбрана операционная система Android 7.0 Nougat. Внешне Meiigoo Mate 10 очень сильно напоминает более дорогой смартфон Huawei Mate 10 Pro. Главной особенностью девайса является его цена. Устройство можно будет приобрести за 14 800 рублей.