Инопланетный зыбучий песок на луне Юпитера Европе может усложнить миссию к ней

Зерна были бы около длины волны света и менее плотного, чем свежий порошок во время метели. Это также означает, что потенциальный посадочный модуль на Европу вполне мог быть проглочен ее поверхностью.«Разумеется, до посадки роботизированного космического корабля« Луна-2 »в 1959 году было опасение, что луна может быть покрыта пылью с низкой плотностью, в которую могут впасть любые будущие космонавты. Тем не менее, мы должны иметь в виду, что дистанционные наблюдения с видимой длиной волны таких объектов, как Европа, исследуют только самые внешние микроны поверхности », - сказал ведущий исследователь Планетарного научного института Роберт Нельсон.Команда Нельсона использовала агониометрический фотополяриметр для изучения тринадцати отсортированных фракций частиц оксида алюминия. Исследователи полагают, что это оптическое устройство является первой экспериментальной демонстрацией принципа взаимности Гельмгольца для поляризованного света. Это исследование на чужой зыбучей поверхности Европы особенно увлекательно в сочетании с двумя исследованиями прошлого года.Первое исследование предполагает, что поверхность Европы, как и Земля, подвергается процессу субдукции, где одна тектоническая пластина движется под поверхностью другой и опускается под действием силы тяжести. В целом, процесс предполагает, что Европа может иметь или когда-то иметь условия, подходящие для поддержания жизни.Второе исследование показывает, что лед вихрем образуется на поверхности луны. Если на Европу движется лед, это также означает, что вода течет, по крайней мере, вблизи ее экватора. А вода, как известно, является ключевым «строительным блоком жизни».NASA также планирует отправить робота на солнечной энергии к Европе в поисках чужой жизни. Робот будет делать снимки для составления подробной, всеобъемлющей карты луны, поскольку текущие карты необъяснимы и неполны.