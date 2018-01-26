Ученые изобрели топливо на основе «жидкого солнечного света» для будущих колоний Марса

Это революционная идея, так как если и есть на Земле вещество в переизбытке, то это углекислый газ. Идея ведущего ученого Пейдонг Янга включает в себя принятие неприятных побочных продуктов загрязнения и превращение их в топливо, заменив старомодную зависимость от нефти и используя некоторые частицы из углекислого газа в атмосфере. Для этого эксперимента команда провела последние 10 лет, очень внимательно изучая растения, и способ, которым естественный фотосинтез использует солнечный свет для удаления кислорода из углекислого газа и вместо этого создает различные виды растительной пищи.Хотя ясно, что этот процесс работает очень хорошо в природе, найти подходящие материалы для успешной ловушки и манипулирования солнечным светом оказалось делом сложным. Это не тот же процесс, что и элементы солнечной энергии, поскольку солнечный свет напрямую не преобразуется в энергию - вместо этого он включает использование света в качестве катализатора для превращения углерода в топливо, которое можно использовать в самых разных ситуациях.После большой работы команда теперь имеет прототип – система, включающая пузырьки углекислого газа через воду, которые при воздействии солнечного света могут производить топливо, полимеры и даже исходные фармацевтические промежуточные соединения, необходимые для производства лекарств.Остается неизвестным, может ли этот новый возникающий искусственный фотосинтез оказаться более эффективным, чем другие формы чистого, возобновляемого топлива. Разумеется, поскольку Ян, возможно, хотел бы, чтобы его работа обеспечивала топливо для марсианских колонистов, тот факт, что Красная планета находится дальше от Солнца, солнечного света будет поступать меньше, что усложнит процесс выработки топлива.Тем не менее истинной точкой продаж жидкого солнечного света является его влияние на окружающую среду, обеспечивающее способ использования избытка углекислого газа в атмосфере и, таким образом, сокращение выбросов парниковых газов, при этом генерируя ресурсы, которые будут полезны для человечества в будущем.