Эксперты: Человеческая деятельность вскоре приведет к массовым конфликтам между людьми и животными

«Мы живем в эпоху, когда люди очень меняют природные условия», – говорит Оскар Вентер, эколог из Университета Северной Британской Колумбии в Канаде.Несколько лет назад Марли Такер, биолог Центра исследований биоразнообразия и климата Санкенберга Университета Гёте во Франкфурте, Германия, и другие эксперты решили начать масштабное исследование: сравнить движения как можно большего количества видов млекопитающих – от мышей до медведей гризли – и выяснить, насколько человеческие действия влияют на них.Ученые сравнили движения животных с индексом человеческой деятельности, включающий: дорожную инфраструктуру, здания и ночное освещение, плотность населения и земли, задействованные под сельское хозяйство.Команда обнаружила, что млекопитающие в районах с большим человеческим «следом» перемещались всего на треть расстояния, характерного районам с низким человеческим фактором: максимальный диапазон перемещений животных в первых составлял в среднем около 7 км; в последних – 22 км.Популяции немигрирующих животных обеспечивают богатую почву для развития таких болезней, как птичий грипп. И чем ближе дикая природа к людям, тем больше вероятность возникновения конфликта между человеком и животным, к чему пришли ученые.