Беременная Нелли Ермолаева рассказала о лишнем весе и рационе

"Мне нечего скрывать, как это делают многие другие. 36 неделя беременности, и я набрала 16 кг. Я не комплексую, а по-прежнему считаю, насколько бы вы ни поправились в период беременности, вы прекрасны", - написала в блоге телевизионная знаменитость.

Прежде фанаты бывшей участницы главной телестройки страны то и дело интересовались данным вопросом, поэтому будущая мама решила расставить все точки над "и". При этом Нелли отметила, что многие беременные дамы не любят говорить о своём весе, ей же скрывать нечего.Ермолаева также отметила, что врач посадил её на диету, наказав есть много. И такая идея, конечно же, понравилась девушке, постоянно следившей прежде за своей фигурой и пожелавшей хоть немного забыть о подсчёте калорий.Сегодня в рационе Нелли только овощи, фрукты, смузи, мясо и рыба. Сладкое доктор употреблять запретил, так как некогда от конфет и шоколада у популярной пациентки начались проблемы со здоровьем.Прежде Ермолаева сообщила, что нашла роддом, в котором появится на свет её кровиночка.