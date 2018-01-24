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Беременная Нелли Ермолаева рассказала о лишнем весе и рационе
Нелли Ермолаева, которая вот-вот уже родит, рассказала подписчикам о весе, набранном ею за время, пока она находилась в положении.

Прежде фанаты бывшей участницы главной телестройки страны то и дело интересовались данным вопросом, поэтому будущая мама решила расставить все точки над "и". При этом Нелли отметила, что многие беременные дамы не любят говорить о своём весе, ей же скрывать нечего.

Беременная Нелли Ермолаева рассказала о лишнем весе и рационе

"Мне нечего скрывать, как это делают многие другие. 36 неделя беременности, и я набрала 16 кг. Я не комплексую, а по-прежнему считаю, насколько бы вы ни поправились в период беременности, вы прекрасны", - написала в блоге телевизионная знаменитость.

Ермолаева также отметила, что врач посадил её на диету, наказав есть много. И такая идея, конечно же, понравилась девушке, постоянно следившей прежде за своей фигурой и пожелавшей хоть немного забыть о подсчёте калорий.

Сегодня в рационе Нелли только овощи, фрукты, смузи, мясо и рыба. Сладкое доктор употреблять запретил, так как некогда от конфет и шоколада у популярной пациентки начались проблемы со здоровьем.

Прежде Ермолаева сообщила, что нашла роддом, в котором появится на свет её кровиночка.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 07:00
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