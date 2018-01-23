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Новые данные об эоценовых окаменелостях показали, что ученые недооценивают будущее полярное потепление
Новый международный анализ морских окаменелостей показывает, что потепление полярных океанов во время эоцена, период теплицы, который дает представление о потенциальном будущем климате Земли, был выше, чем считалось ранее.

Новые данные об эоценовых окаменелостях показали, что ученые недооценивают будущее полярное потепление


Изучая химический состав ископаемых фораминифер, крошечных одноклеточных животных, живших в мелководных тропических водах, команда исследователей дала точные оценки температуры тропических морских поверхностей и химического состава морской воды в эпоху эоцена, 56-34 миллиона лет назад. Используя эти данные, исследователи тщательно подгоняли оценки предыдущих наблюдений, которые фиксировали полярные условия, чтобы показать, что тропические океаны сильно потеплели в эоцене, но не так сильно, как полярные океаны.

«Это несоответствие может быть результатом разрыва в нашем понимании климатической системы или того, что мы знаем об эоцене. Если это действительно относится к климатической системе, это повышает вероятность того, что предсказания будущего полярного потепления также слишком низки», - сказал Дэвид Эванс, ведущий автор исследования, и научный сотрудник Leverhulme в Школе наук о Земле и окружающей среде Университета Сент-Эндрюса.

Ученые часто обращаются к эоцену, чтобы понять, как Земля реагирует на более высокие уровни углекислого газа. Во время эоцена концентрация углекислого газа в атмосфере составляла более 560 частей на миллион, по крайней мере вдвое больше показателей доиндустриальных уровней, а эпоха начиналась с глобальной средней температуры более 8 градусов по Цельсию - теплее, чем сегодня, постепенно охлаждая в течение следующих 22 миллионов лет. Эти характеристики делают Эоцен хорошим периодом для проверки нашего понимания климатической системы, сказала Лаура Коттон, соавтор исследования и куратор микропанеонтологии во Флоридском музее естественной истории.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 12:28
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