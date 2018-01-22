Земля дрейфует во тьму Вселенной из-за ослабления гравитации Солнца, сообщают в NASA

Солнце постепенно теряет свою массу, поскольку оно возрастает в виде заряженных частиц, превращая его атомы водорода в гелий и тем самым ослабив его гравитационное воздействие на планеты. Исследователи NASA вычислили точную скорость этого процесса.«Миссия NASA MESSENGER к Меркурию исследовала эту планету Солнечной системы и получила богатый набор данных измерений дальности для определения ее эфемерид. Здесь мы используем эти точные данные, собранные за семь лет, для оценки параметров, связанных с общей теорией относительности и эволюцией Солнца», - говорится в докладе исследования.Меркурий используется в качестве тестовой планеты для этих экспериментов из-за ее чувствительности к активности Солнца. Исследователи обнаружили, что Земля может удалятся от Солнца на расстояние около десяти миллиметров в год, так как наша планета расположена около 93 миллионов миль от главной звезды Солнечной системы. Это означает, что орбита Земли, скорее всего, сдвинется примерно на 150 000 километров до того, как Солнце умрет.«Исследование демонстрирует, как измерение замеров планетарной орбиты по всей Солнечной системе открывает возможность будущих открытий о природе Солнца и планет, а также об основных действиях Вселенной», - добавил соавтор Мария Зубер, вице-президент президент по исследованиям в Массачусетском технологическом институте.