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Британские журналисты протестировали самый маленький в мире автомобиль
Британские журналисты протестировали хэтчбек Peel P50, который считается самым маленьким в мире автомобилем. Данная модель является точной копией классического Peel P50 1963 года, стоимость маленького автомобиля составляет 14 879 фунтов стерлингов.

Британские журналисты протестировали самый маленький в мире автомобиль


Британская компания Pell трёхколёсную модель P50 выпустила в 1963 году, длина машины всего 139 сантиметров. В своё время Pell P50 имела бюджетную стоимость, однако из-за чрезмерной компактности и непрактичности одноместный автомобиль на рынке не стал востребованным.

В 2011 году автомобиль Pell P50 был возрождён, его начали выпускать лимитированной партией по 50 единиц в год. После чего модель стала пользоваться спросом среди коллекционеров и автолюбителей, которые хотят привлечь к себе внимание.

Возрождённый Peel P50 оснащён мотоциклетным мотором бренда Honda производительностью 4,8 лошадиных силы. При массе 78 килограммов машина способна передвигаться со скоростью 45 км/час. На спидометре автомобиля максимальная скорость отмечена в 255 км/час, но это скорее всего шутка разработчиков.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:00
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