Британские журналисты протестировали самый маленький в мире автомобиль

Британская компания Pell трёхколёсную модель P50 выпустила в 1963 году, длина машины всего 139 сантиметров. В своё время Pell P50 имела бюджетную стоимость, однако из-за чрезмерной компактности и непрактичности одноместный автомобиль на рынке не стал востребованным.В 2011 году автомобиль Pell P50 был возрождён, его начали выпускать лимитированной партией по 50 единиц в год. После чего модель стала пользоваться спросом среди коллекционеров и автолюбителей, которые хотят привлечь к себе внимание.Возрождённый Peel P50 оснащён мотоциклетным мотором бренда Honda производительностью 4,8 лошадиных силы. При массе 78 килограммов машина способна передвигаться со скоростью 45 км/час. На спидометре автомобиля максимальная скорость отмечена в 255 км/час, но это скорее всего шутка разработчиков.