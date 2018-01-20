В Киеве молодые парни жестоко избили британца из-за необычного внешнего вида
В Facebook появилось сообщение киевлянки, ставшей свидетельницей инцидента перед Михайловским собором. Молодые парни жестоко избили британца из-за необычного внешнего вида, после чего она помогла ему общаться с медиками и полицией.
Мужчина сообщил, что они стали кидать в него снежки и толкать, после чего стали наносить удары кулаками по голове и груди. До прибытия сотрудников органов злоумышленники успели убежать, но турист написал заявление, после чего улетел на родину.
Британец опубликовал свое фото в сетях после инцидента, а также уверен, что причиной нападение местных жителей стал его цвет волос. Пользователи сетей поддержали человека, отметив, что в столице можно увидеть вообще фантастические окрасы и стрижки.
Мужчина сообщил, что они стали кидать в него снежки и толкать, после чего стали наносить удары кулаками по голове и груди. До прибытия сотрудников органов злоумышленники успели убежать, но турист написал заявление, после чего улетел на родину.
Британец опубликовал свое фото в сетях после инцидента, а также уверен, что причиной нападение местных жителей стал его цвет волос. Пользователи сетей поддержали человека, отметив, что в столице можно увидеть вообще фантастические окрасы и стрижки.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 17:23