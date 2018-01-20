Агенство АКТОВ: Путевки в Турцию подорожают

Турпоток в Турцию после инцидента с российским истребителем-бомбардировщиком и гибели российского пилота -снизился до минимума за последние два года. Однако сейчас постепенно увеличивается, например, в прошлом году там побывали свыше 4,5 миллиона человек.Об этом рассказал представитель Средиземноморской ассоциации отельеров (AKTOB). Это почти 8% из всего потока туристов на курорты этой страны. По оценкам экспертов туррынка, в текущем году рост числа посещений туристов из Европы составит от 25 до 75%.