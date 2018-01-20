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Богатые тоже воруют: Туристы не отказывают себе в удовольствии забрать из отеля различные вещи и поднять адреналин
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Агенство АКТОВ: Путевки в Турцию подорожают
По мнению представителей АТОР (Россия), в следующем году цены на турпоездки в Турцию вырастут. Это произойдет, по мнению специалистов из-за инфляционного давления в России и из-за переориентации туроператоров Турции из Европы.

Турпоток в Турцию после инцидента с российским истребителем-бомбардировщиком и гибели российского пилота -снизился до минимума за последние два года. Однако сейчас постепенно увеличивается, например, в прошлом году там побывали свыше 4,5 миллиона человек.

Об этом рассказал представитель Средиземноморской ассоциации отельеров (AKTOB). Это почти 8% из всего потока туристов на курорты этой страны. По оценкам экспертов туррынка, в текущем году рост числа посещений туристов из Европы составит от 25 до 75%.

Агенство АКТОВ: Путевки в Турцию подорожают
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 18:40
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