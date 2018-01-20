В Шотландии девушки на общем снимке запечатлели призрак погибшего ребенка

Они прекрасно провели время на фоне чудесной природы и решили посмотреть материалы, но внезапно обнаружили мальчика, который притаился за пнем. Тогда рядом с ними не было детей, так что изумленные особы решили после возвращения в город показать фото продавцу магазина. Мужчина выяснил, где был сделан сюжет, после чего рассказал историю фантома.Оказалось, что он жил тут в средневековые времена вместе с родителями, но был подвержен сомнамбулизму. Во время очередной прогулки ребенок утонул в озере, после чего его дух до сих пор пугает туристов, а также любит часто появляться в гостинице 17 века. Там призрак бегает по лестницам и иногда разбивает на кухне посуду.