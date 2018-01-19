Данные Cassini показали наличие единой системы океанов на спутнике Сатурна Титане

Одним из таких неожиданных открытий погибшего Cassini является открытие того, что луна Титан, которая вращается вокруг Сатурна, больше похожа на Землю, чем думали раннее космологи. Оказалось, что титан имеет большую систему океанов, которые все соединяются друг с другом - единственное место в Солнечной системе, где это присутствует, кроме Земли.Открытие было сделано командой Корнельского университета. Ученые исследовали данные, переданные Cassini на Землю до своей кончины, и, изучая озера и океаны Титана, ученые заметили, что луна имеет уровень моря, который является однородным по всей планете.Хотя все океаны Титана, похоже, имеют тот же уровень моря, некоторые озера все же находятся на более высоком возвышении, что указывает на то, что, как и на Земле, все океаны связаны с одной и той же системой водоносных горизонтов, так как жидкость свободно течет по всей луне.Однако химические соединения, составляющие жидкие океаны Титана отличительны от земных, так как наполнены жидкими углеводородами, которые обладают различными свойствами, что существенно утруднит будущую колонизацию. Титан имеет воду, но она существует в ледяной форме - как луна, которая намного дальше от Солнца, Титан - довольно холодное место.Тем не менее существование этой земной океанической системы увлекательно не только в рамках исследования Солнечной системы, но и для надежды, что ученые найдут другие миры с похожей географией, усеянными по всей галактике.