В Израиле британский турист назвал себя Христом и ушел в пустыню Негев

Мужчина в возрасте 29 лет пропал в прошлом году, когда ездил по стране на велосипеде. Дома он работал садовником, а после случившегося инцидента спасатели нашли на дороге его вещи вместе с ноутбуком и кошельком. Пока им не удалось выяснить, где может быть человек, который на своем пути оставил вырванные библейские страницы и личные стихи.Эксперты предполагают, что британец проводит личные обряды, но также страдает от редкого вида психического недуга. Некоторые лица после посещения города считают себя героями или пророками, которые должны исполнить божественную миссию, после получения силы небес.