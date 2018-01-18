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Nestle впервые выпустила Kit-Kat с розовым шоколадом
Впервые компания Nestle в новом формате представила батончик Kit-Kat. Гурманы вместо черного привычного шоколада попробуют глазурь розовой расцветки.

Nestle впервые выпустила Kit-Kat с розовым шоколадом

Уникальной новинкой стала продукция Kit-Kat, которая известна любителям сладкого известной кондитерской компании. Брэнд недавно начал выпуск батончика вместо молочного либо черного шоколада - с розовым шоколадом. Представитель изготовителя отметил, что это очень вкусный шедевр. На сегодняшний день первые единицы Kit-Kat отправят в Южную Корею и Японию. Nestle поставку батончика с розовым шоколадом потом организует в США и Латинскую Америку. Новый шоколад розового необычного цвета изготавливают используя специальный сорт какао-бобов Ruby.

Такая сладость обладает специфическим вкусом. Он приятный и не горький. Вследствие этого не будут добавлять какие-либо ароматизаторы и вещества. Батончик Kit-Kat является настоящей революцией среди шоколадных сюрпризов.
Общество / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:38
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