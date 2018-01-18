Nestle впервые выпустила Kit-Kat с розовым шоколадом

Уникальной новинкой стала продукция Kit-Kat, которая известна любителям сладкого известной кондитерской компании. Брэнд недавно начал выпуск батончика вместо молочного либо черного шоколада - с розовым шоколадом. Представитель изготовителя отметил, что это очень вкусный шедевр. На сегодняшний день первые единицы Kit-Kat отправят в Южную Корею и Японию. Nestle поставку батончика с розовым шоколадом потом организует в США и Латинскую Америку. Новый шоколад розового необычного цвета изготавливают используя специальный сорт какао-бобов Ruby.Такая сладость обладает специфическим вкусом. Он приятный и не горький. Вследствие этого не будут добавлять какие-либо ароматизаторы и вещества. Батончик Kit-Kat является настоящей революцией среди шоколадных сюрпризов.