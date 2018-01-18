Юлия Высоцкая может побаловать себя сладкой выпечкой в вечернее время

Звезда опубликовала в Instagram фото, на котором она позирует перед камерой с блинным тортом, внутри которого есть шоколад и пьяная вишня. Она шутливо отметила, что будет с удовольствием лакомиться выпечкой ночью, после чего станет упитанной красавицей. Подписчики сразу назвали Юлию Высоцкую идеальной хозяйкой, которая быстро умеет сделать такие соблазнительные деликатесы.Многие люди сами захотели попробовать кулинарный шедевр ведущей, после чего стали удивляться, как ей удается сохранить столь привлекательный внешний вид, не отказываясь от соблазнов. Знаменитость счастлива со своим избранником Андреем Кончаловским, а также пара за многие годы совместной жизни продолжает испытывать романтические чувства друг к другу, и совместно путешествует.